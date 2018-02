Weiße Tiger aus Österreich begeistern Zuschauer.

Für Begeisterung sorgen während der Olympischen Winterspiele in Südkorea auch Maskottchen aus Österreich. Der Weiße Zoo in Kernhof/Niederösterreich schenkte dem Bukyeon-Zoos in Südkorea zwei seiner weißten Tiger-Vierlinge vom letzten Jahr. "Toto" und "Mia" wurden in First-Class-Transportkisten über Amsterdam nach Seoul geflogen und begeistern nun Millionen von Zoo-Besuchern. Der weiße Tiger ist das Wahrzeichen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.