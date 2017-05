Wahlen standen beim FPÖ-Bezirksparteitag in Kaumberg auf dem Programm. Dabei wurde Obmann Christian Hafenecker mit 97,14 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Auch seine Stellvertreter Arno Schönthaler und Ferdinand Lerchbaumer sowie Bezirksgeschäftsführerin Sabine Wollinger wurden wiedergewählt. Einstimmig gewählt wurden auch Sabine Wollinger als Kassierin und Peter Terzer.

Hafenecker zog in seinem Tätigkeitsbericht positive Bilanz über die Entwicklung der FPÖ Lilienfeld in den vergangenen Jahren. „Seit 2005 – als die Partei nach der Spaltung schwer angeschlagen und nur noch in Kaumberg im Gemeinderat vertreten war – haben wir beständige Aufbauarbeit geleistet“, berichtet Hafenecker. Bei den Gemeinderatswahlen 2010 schafften die Freiheitlichen wieder den Einzug in mehr als die Hälfte der Kommunen des Bezirks. „2015 konnten wir erstmals flächendeckend antreten und sind nun in 13 von 14 Gemeinden vertreten“, ist Hafenecker stolz auf sein Team.

„Bestens gerüstet für die Landtagswahl“

Auch die Bezirksgruppe habe einen großen Zuwachs an Neumitgliedern verzeichnen können. „Allein seit 2013 ist der Mitgliederstand um rund 25 Prozent gewachsen. Der Ausbau der Strukturen und der große Zulauf sind das Ergebnis konsequenter, freiheitlicher Politik“, so Hafenecker. Damit will er auch für die Landtagswahl 2018 gerüstet sein.