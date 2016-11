14 Wohneinheiten für „Junges Wohnen“ und individuelles Wohnen sowie ein Geschäft sollen nächstes Jahr mitten in der Marktgemeinde Türnitz entstehen. „Die Gedesag wird das Projekt umsetzen. Derzeit führen wir eine Bedarfserhebung durch, Anfang 2017 soll es eine Informationsveranstaltung für Interessierte geben“, berichtet Bürgermeister Christian Leeb. Interessenten können sich allerdings jetzt schon am Gemeindeamt unter 02769/8204 melden oder sich direkt an den Bürgermeister wenden.

Sechs Wohneinheiten für "Junges Wohnen"

Sechs Wohneinheiten mit bis maximal 60 Quadratmetern stehen für das vom Land NÖ geförderte „Junges Wohnen“ zur Verfügung. Dazu kommen je ein Pkw-Abstellplatz und ein Abstellraum im Erdgeschoß. Bei den restlichen acht Wohnungen sind zum Teil Eigengärten und Balkone geplant. Dazu gehören zwei Pkw-Abstellplätze und auch Abstellmöglichkeiten im Erdgeschoß. „Die Kosten für die Wohnungen werden für die Interessenten individuell berechnet“, sagt Leeb.

Die Arbeiten an der Umsetzung laufen auf Hochtouren. „Im Frühjahr kann hoffentlich schon mit dem Bauen begonnen werden. Das Projekt muss jetzt noch vom Gestaltungsbeirat abgesegnet werden“, so Leeb.