„Dass ich das Messer rausgenommen hab’, war Blödsinn, aber ich hab’ mich nur gewehrt“, sagt ein Lilienfelder im Prozess. Gemeinsam mit einem Freund geriet er mit zwei Asylwerbern aus Tschetschenien in eine Schlägerei. Den jungen Männern (22 bis 24 Jahre alt) wird nun Körperverletzung vorgeworfen.

Streit gesucht hätten die Asylwerber, so der Lilienfelder. „Sie haben gerempelt, Fäuste sind geflogen, mein Freund wurde gewürgt. Er ist blau angelaufen, da hab’ ich das Messer aufgeklappt und hab’ sie vertrieben“, erzählt er. „Der eine hat mich in den Schwitzkasten genommen, der andere auf mich eingeschlagen“, sagt sein Freund.

Die Tschetschenen wollen unschuldig sein. „Die anderen waren betrunken und haben gestänkert“, erklären sie. Ob einer von ihnen bei der handgreiflichen Auseinandersetzung auch ein Mädchen gestoßen hat? „So etwas gibt es in unserer Kultur nicht“, versichert einer. Die Fäuste gezückt haben sollen die beiden Tschetschenen auch bei einem Fußballspiel gegen Afghanen in Lilienfeld. Auch das gestehen sie nicht. Völlig anderes erzählt hingegen das Opfer im Prozess. „Zuerst haben wir wegen eines Fouls diskutiert. Dann hat mir einer von ihnen die Faust ins Gesicht geschlagen. Der andere ist auf mich losgestürmt, hat mich am Hals festgehalten, während sein Freund mich getreten hat“, berichtet der Afghane.

Ein Zeuge bestätigt Gewalt: „Immer wieder hat einer von ihnen auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Wir haben versucht, ihn zurückzuhalten, das war sehr schwierig.“ Vollgepumpt mit Drogen war ein fünfter Angeklagter mit dem Auto unterwegs. Weil der Traisener (26) dabei auf die linke Fahrspur geriet, auf der fünf Radler unterwegs waren, wird ihm Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorgeworfen. „Ich hätte mir das nie verziehen, wenn den Kindern etwas passiert wäre“, bereut er zutiefst.

Die Richterin spricht alle Angeklagten schuldig. Neun Monate teilbedingt, davon drei Monate Gefängnis sowie fünf Monate Widerruf bereits bedingt verhängter Strafen setzt es für den vorbestraften Erstangeklagten, sieben Monate hinter schwedischen Gardinen für dessen vorbestraften Freund. Die bislang unbescholtenen Tschetschenen kommen mit acht und sechs Monaten bedingt davon.

Der Drogen-Lenker kassiert vier Monate unbedingt. Ins Gefängnis muss er aber nicht. „Fußfesselvollzug ist eine Alternative“, erklärt die Richterin.

Die anderen Schuldsprüche begründet sie. „Beim ersten Disput sind alle Beteiligten aufeinander losgegangen, am Fußballplatz wurde das Opfer zu zweit attackiert. Eine Vorgehensweise, die die beiden angeklagten Asylwerber öfters zu wählen scheinen“, sagt sie.

Und die Richterin betont: „Hier ist kein Boden für solche Aktionen.“