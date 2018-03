In der Rainfelder Hauptstraße stand ein in einem leeren Fahrsilo geparkter Traktor in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit der Brandbekämpfung und konnten die immer wieder aufbrennenden Teile des Motors und der Reifen endgültig löschen.

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz standen: