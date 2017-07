Beste Laune herrschte vergangenes Wochenende am FF-Fest der Freiwilligen Feuerwehr Rainfeld. Trotz des herbstlichen Wetters ließen es sich die Besucher nicht nehmen, tolle Stunden zu verbringen. Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder, Freunde und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Den musikalischen Auftakt gab es am Freitag durch die Highlights, gefolgt von Styless am Samstag und der Abschluss des Festes folgte am Sonntag beim alljährlichen Frühschoppen mit dem Musi Trio.