Wer aufs stille Örtchen muss, sucht am Wochenende bei Veranstaltungen am Dorfplatz vergeblich eine fixe Einrichtung, um sein „Geschäft“ verrichten zu können. Die Veranstalter greifen stattdessen in der Regel auf mobile Klowägen zurück.

Thematisieren wollte die aktuelle WC-Lage im jüngsten Gemeinderat die Bürgerliste — und zwar mittels eines eingebrachten Dringlichkeitsantrages, in dem eine öffentliche Toilette beim Gemeindeamt gefordert wird. Diskutiert wurde das Thema allerdings nicht, die Bürgerliste fand keine Mehrheit. Sie habe die Sache „nicht dringlich angesehen, da die Lösung mit dem Klowagen ganz gut funktioniert“, erklärt Bürgermeisterin Gertraud Steinacher von der Mehrheitsfraktion ÖVP.

An Lösungen wird bereits "getüffelt"

An Ideen zur Schaffung einer öffentlichen WC-Anlage im Gebäude zwischen FF und Amtshaus werde aber getüftelt, verrät die Ortschefin. „Ich habe mit dem FF-Kommandanten gesprochen. Wir hätten eine Idee. Nur ob diese auch barrierefrei möglich sein wird, ist noch offen, da es schon einiges an Umbauarbeiten nach sich zieht. Und sollte die WC-Anlage öffentlich sein, muss sie barrierefrei sein. Außerdem ist 2017 hierfür geldmäßig noch nichts vorgesehen“, so die Bürgermeisterin.

Die Bürgerliste kündigt währenddessen an, den im Gemeinderat abgelehnten Dringlichkeitsantrag nun als Initiativantrag einzubringen, um sicherzustellen, dass dieser auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung genommen wird.