„Die Feier war gemütlich und den Dukaten werde ich als Erinnerung behalten“, so Franz Gehrer, einer der fünf Geehrten. Der Anlass: Jeder, der ein Zeugnis für eine Berufsbefähigung vorweisen kann, bekommt von der Gemeinde Ramsau einen Golddukaten. Das wurde im Gemeinderat noch unter Bürgermeister Raimund Reichel beschlossen.

Bürgermeisterin Gertraud Steinacher verlieh diese Anerkennung nun im Rahmen einer kleinen Feier im Sitzungssaal der Gemeinde: „Ob Lehrlingsabschluss, bestandene Matura oder angehender Akademiker, alle werden gebraucht und wir sind stolz auf unsere jungen Ramsauerinnen und Ramsauer.“

„Wir sind stolz auf unsere jungen Ramsauerinnen und Ramsauer.“

Gertraud Steinacher, Bürgermeisterin

Die Auszeichnung erhielten: Maria Vonwald-Kahrer für den Master of Arts, Bernhard Brandl für den Lehrbrief als Metalltechniker, Franz Gehrer für die Reife- und Diplomprüfung für Landtechnik, Maximilian Pauker für den Master of Science ETH in Physik sowie Stefan Pauker für den Magister der Rechtswissenschaft.