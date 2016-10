Ramsau , Hainfeld

Anfang Jänner waren noch der Landesvorsitzende des Seniorenbundes, Herbert Nowohradsky, und Landesrätin Barbara Schwarz ausgerückt, um Johanna Ott, dem ältesten Mitglied des Seniorenbundes in Niederösterreich, im Landespflegeheim Hainfeld zu ihrem bereits 107. Geburtstag zu gratulieren.

Acht Monate später ist die bis ins hohe Alter humorvoll gebliebene Ramsauerin am vergangenen Freitag im 108. Lebensjahr verstorben. Der Bezirk Lilienfeld hat damit seine älteste Bürgerin verloren. „Was bleibt, sind Gedanken und Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Menschen“, heißt es in der Parte treffend. Die feierliche Verabschiedung von Johanna Ott beginnt am Donnerstag, 6. Oktober, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle in Ramsau, nach einer Seelenmesse erfolgt die Beisetzung im Familiengrab. Tags zuvor, am 5. Oktober, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche Ramsau eine Betstunde für die Verstorbene abgehalten.