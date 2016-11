„Jetzt bin ich aber überwältigt“, zeigte sich Pfarrer Slavomír Dlugoš überrascht, als er die große Anzahl Ramsauer Senioren in der Kirche sah, 40 Personen kamen. Anlass war keine Messfeier, sondern eine Einladung.

Traudl Wolfschwenger, Obfrau der Senioren Ramsau, war mit der Idee, doch einmal gemeinsam die eigene Kirche zu besuchen, um über ihre Geschichte als auch ihre Kunstschätze zu reden, sowohl bei Pfarrer Slavomir als auch bei den Senioren auf großes Echo gestoßen.

„Die Kirche bleibt immer das Haus Gottes“

„Die Kirche bleibt immer das Haus Gottes“, so der Pfarrer, aber gerade die Ramsauer Pfarrkirche, 1342 erstmals genannt und der Mutter Gottes geweiht, ist historisch sehr interessant. Abgesehen von der wechselnden Zugehörigkeit zum Stift Göttweig und seit 1783 zum Stift Lilienfeld hat sie Zerstörungen während der Türkenkriege und des Zweiten Weltkrieges überstehen müssen. „Könnte sie reden, hätte sie viel zu erzählen“, scherzte Pfarrer Slavomír.

Viel zu erzählen hatten aber die Senioren, waren sie doch Zeugen so einiger Renovierungen und Veränderungen. Auch die spätgotische Marienstatue aus Holz, die Ramsauer Madonna, datiert 1450, musste mehrmals restauriert werden. Als künstlerisch wertvoll hob Pfarrer Slavomír neben der Marienstatue auch die gotischen Sakramentsnischen, die Kanzel mit den vier Evangelisten, die Mosaikdarstellungen der vier Kirchenväter und die Kirchenfenster mit Darstellungen aus dem Leben Mariens hervor.

Pfarrer ließ eigene Marke gestalten

Eines der Sujets, die Geburt Jesus, hat Pfarrer Slavomír als diesjährige Sondermarke zur Weihnacht gestalten lassen. Vor zwei Jahren war es seine Idee, eine Marke mit der Abbildung der Marienstatue als Dankeschön an Spender für die Renovierung des Pfarrhofes zu schenken. Mit Anfertigung der Sondermarken richtet er eine Bitte an die Bevölkerung, sich der Bedeutung der Kirche als Mittelpunkt des Dorfes bewusst zu werden.

Als Abschluss der Kirchenexkursion luden Pfarrer Slavomír und der Vorstand der Senioren zu einer Jause in den Pfarrhof. Annemarie Keiblinger, Erna Ritzengruber , Hermi Kowald mit vielen Helferinnen sorgten für das leibliche Wohl. Pfarrer Slavomír nützte die Gelegenheit, sich bei den Ältesten des Dorfes, Franz Kahrer und Ferdinand Kühberger, Eintragungen in Kurrentschrift in der Pfarrchronik vorlesen zu lassen. Viele Erinnerungen wurden bei den Senioren wach, die noch lange besprochen wurden.