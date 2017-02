Seit 2007 singt Maria Kapelari Lieder aus aller Welt. Von afrikanischen bis zu indianischen Gesängen ist alles dabei. „Die Lieder sind einfach zu singen“, betont Kapelari. Darüber sei sie dann zum Jodeln gekommen — in einem Jodelseminar von Josef Egartner, bei dem Experten aus verschiedenen Bundesländern dabei waren.

Jodeln als Lebensgefühl

„Jodeln vermittelt für mich Freude und Lebensgefühl“, so Kapelari. Es sei ein schönes Erlebnis, wenn zwei, drei oder vier Stimmen zusammen erklingen. „Jeder versucht, seinen eigenen Ton zu halten, dadurch entsteht ein Dreiklang“, so die Ramsauerin, die an fünf Terminen ab 10. März zum Seminar „Jodel Basics“ ins Körperzentrum Sinnflut in Wiesenfeld lädt. Wenn dann alles passe, sei das ein schönes Gefühl. Eine Besonderheit des Jodelns sei der schnelle Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme. „Das ist ein ganz eigenes Klangerlebnis“, sagt Kapelari. Darüber hinaus sei das Singen generell gesund. Es wirke sich positiv auf Hormone und Stimmung aus.

Jeder kann jodeln

Kapelari ist überzeugt: „Diese Art von Singen ist uns vertraut. Die Harmonien sind uns bekannt – auch Menschen, die nichts mit Volksmusik anfangen können.“ Das Schönste an dieser Art des Singens? „Jeder kann jodeln“, sagt die Ramsauerin, die ihren Singunterricht, wie sie sagt, unkonventionell gestaltet. Es werden unter anderem Brust- und Kopfstimmübungen gemacht. „Ich unterrichte keine Bravourjodler, sondern eher langsame, wie die steirischen Jodler“, führt Kapelari aus. Neben dem Seminar soll es auch eine Jodelwanderung im Mai und eine Jodelwoche geben. Weitere Infos zu Terminen gibt es unter www.stimmenspiel.at.