Der Wettergott meinte es in den letzten beiden Wochen gut mit der Gemeinde. So konnte auch bereits außen mit der Errichtung des barrierefreien Zuganges in Form einer Rampe begonnen werden. Das Großprojekt Zu- und Umbau des Rathauses biegt damit schön langsam in die Zielgerade ein.

Mit der Errichtung des barrierefreien Zuganges zum Gemeindeamt wurde bereits begonnen. | NOEN, NÖN

Alles in allem liege man im Zeitplan, sagt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Voraussichtlich Ende März soll mit der Übersiedelung der derzeit noch provisorisch untergebrachten Abteilungen begonnen werden. Während das Bürgerbüro, das Standesamt, das Meldeamt und die Kassa mittlerweile fix in den neuen Räumen eingezogen sind, beherbergt der künftige Sitzungssaal derzeit übergangsmäßig noch das Büro für den Bürgermeister, den Stadtamtsdirektor, das Bauamt und den Wassermeister.

„Größte Herausforderung wird die Übersiedelung der Technik werden“, kündigt Labenbacher an. Bis zum Sommer sollen dann alle Gemeindeabteilungen am angestammten Platz zu finden sein.

Kostenrahmen wird eingehalten

Im Großen und Ganzen eingehalten werde in puncto Zu- und Umbau des Rathauses auch der Kostenrahmen von 2,6 Millionen Euro, bestätigt das Stadtoberhaupt. Einzelne Mehrausgaben, wie etwa die Installierung einer nicht von Anfang an geplanten Alarmanlage um rund 10.000 Euro, seien teils schon beschlossen worden. Die Insolvenz der Firma Svoboda soll sich nicht auf die Lieferung der Möbel auswirken, so die Auskunft gegenüber der Gemeinde.