Ein positives Resümee des Betriebsjahres 2016 zieht der Verein „Freunde des Feld- und Industriebahnmuseums Freiland“. Viele Projekte konnten durch aktive Mitarbeiter des Feldbahnmuseums und vor allem durch den Spezialisten des Freundesvereins, Anton Braun, verwirklicht werden.

Mehrere Lokomotiven, der Strüver-Schienenkuli (Nr. 203), die O&K-RL1c (Nr. 208), die Jenbacher JW 15N (Nr. 225) und die Liesinger Personendraisine (Nr. 229), wurden restauriert und wieder in Betrieb gesetzt.

„Geschichte des Hunt müssen wir noch erforschen“

„Beim Internationalen Museumstag am 22. Mai und bei den fünf Betriebstagen von Mai bis September präsentierten wir den vielen Besuchern ein großes Spektrum“, sagt Obmann Wolfgang Weishar. Diese sind immer wieder fasziniert von der kleinen Feldbahn im Museum Freiland. „Es freut uns ganz besonders, wenn Kinder und Jugendliche auch begeistert sind“, bemerkt Weishar.

Ein interessanter Gegenstand für die Sammlung wurde im September übergeben: ein offensichtlich sehr alter Hunt mit Achsen und Rädern aus einem Stück Holz. Gefunden wurde er vor Jahren in einem Steinbruch bei Gutenstein. „Die Geschichte des Wagens müssen wir noch erforschen, denn neben dem Steinbruch gab es in dieser Gegend auch Bergwerke und Kalkbrennereien“, so Weishar.

Anlässlich des 30-jährigen Bestandes des Vereines „Freunde des Feld- und Industriebahnmuseums Freiland“ – Genehmigung war am 30. Juli 1986 – bedankte sich der Vorstand außerdem bei seinen Mitgliedern und Gönnern für die Mithilfe und die finanziellen Unterstützungen.

Aus dem damaligen Proponentenkomitee zur Vereinsgründung wurden der seinerzeitige Abt des Stiftes, Norbert Mussbacher, der frühere Obmann des Bezirksheimatmuseums Franz Klaus sowie die Bürgermeister und Schuldirektoren von Türnitz, Konrad Steiner und Franz Auer, für deren Verdienste hervorgehoben.

2017 sollen neue Feldbahnzüge an den Betriebstagen (siehe Info-Box) gezeigt werden. „Es ist geplant, unsere Lokomotiven DEMAG ML 15 und Austro-Daimler SL 12A im klassischen Feldbahnbetrieb vorzuführen“, kündigt der Obmann an.