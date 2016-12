Zehn Tagesordnungspunkte wurden in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig verabschiedet.

Der Voranschlag, der die Grundlage für die Arbeit im Jahr 2017 darstellt, wurde angenommen. Im ordentlichen Haushalt ist eine Summe von 3.035.900 Euro vorgesehen. Im außerordentlichen Haushalt liegen die Schwerpunkte bei der Hauptplatzgestaltung und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. „Die Arbeiten hierzu sind schon sehr weit fortgeschritten“, berichteten Bürgermeister Karl Bader und Gemeinde21-Kernteamleiter, geschäftsführender Gemeinderat Markus Leopold. Insgesamt sind für den außerordentlichen Haushalt 1.422.000 Euro vorgesehen.

Beschlossen wurde auch eine finanzielle Unterstützung für den Seniorenbund und für den Pensionistenverband. Der Beitrag für die Kindergartennachmittagsbetreuung musste indes aufgrund einer Novelle im Kindergartengesetz neu geregelt werden: Der neue Mindestbetrag beträgt monatlich 50 Euro.

Eine einmalige Förderung von 600 Euro wurde der örtlichen Jägerschaft für das Projekt „Wildtiere und Verkehr“ zuerkannt. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenverwaltung wurden in einem Projekt in Kooperation mit Wildbiologen der BOKU Wien rund 200 „Wildwarner“ vom Sportplatz bis zum Durlas/Dreikreuz an den Leitpflöcken montiert. „Diese Maßnahme soll künftig Verkehrsunfälle minimieren beziehungsweise verhindern“, so Bader, dem Jagdleiter Josef Kaiblinger für die Unterstützung dankte.