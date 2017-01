Die Gemeinde wird heuer die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Technologie abschließen.

„Im gesamten Gemeindegebiet sind 400 Lichtpunkte betroffen, sieben Schaltstellen werden erneuert. Außerdem wird der Verbrauch zwischen 23 und 5 Uhr in der Früh abgesenkt, was ebenfalls zu einer spürbaren Verringerung der Stromkosten führen wird“, zieht Landtagsabgeordneter Bürgermeister Karl Bader Bilanz. „Durch die Umstellung der Lichtpunkte auf LED können wir in Rohrbach jährlich 18 Tonnen CO 2 einsparen“, verweist indes Umweltgemeinderat Georg Palber auf die umweltfreundlichen und energieeffizienten Aspekte.

Im Dezember des Vorjahres wurden seitens der Gemeinde die Weichen für die Umsetzung dieses Energieeinsparkonzeptes gestellt. Ortschef Bader rechnet mit einer Senkung des Stromverbrauches von zirka 50 Prozent. „Zudem sind die Lampen wartungsfrei, somit fallen auch die jährlichen Wartungskosten weg“, so Bader. Der Auftrag ging an die E-Werke Wels AG, mit der die Gemeinde Rohrbach schon seit vielen Jahren sehr gut kooperiert. Ausgeführt werden die Arbeiten durch die im Dorf ansässige Firma i-Tech Elektro Rohrbach. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 526.400 Euro.

Der Austausch der Lampen auf energiesparende Leuchtmittel wird auch vom Land NÖ großzügig unterstützt. Aufgrund der Richtlinien des Landes rechnet Bürgermeister Bader mit einer Lichtpunktförderung von 40.000 Euro.