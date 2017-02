Dass Kaumbergs Bürgermeister Michael Singraber nicht mehr die gesamte Amtsperiode machen wollte, war klar – dass es nun aber so schnell geht, damit haben auch nicht alle gerechnet. Mit Ende Februar geht der langgediente Bürgermeister in Pension und legt dann auch alle seine Funktionen zurück. „Momentan wird es sicher eine große Veränderung sein, ich war immer gerne Bürgermeister“, so Singraber im Gespräch mit der NÖN.

Seit dem 1. Juli 1984 war Michael Singraber am Gemeindeamt in Kaumberg tätig. Am 13. April 1993 wurde er zum Bürgermeister gewählt und ist nun schon seit 24 Jahren im Amt. Seit der Gründung des Abfallverbandes des Bezirkes Lilienfeld war Singraber dessen Obmann. „Die Zusammenarbeit hat immer super funktioniert“, lobt er.

„Momentan wird es sicher eine große Veränderung sein, ich war immer gerne Bürgermeister.“

Michael Singraber

In seiner Zeit als Bürgermeister konnte Singraber mit seinem Team einige Projekte für die Gemeinde Kaumberg umsetzen. „Finanzmäßig waren wir als Gemeinde, wo es fast keine Betriebe gibt, nie stark. Was uns ausmacht, ist ein aktives Vereinsleben. Der Zusammenhalt, die Menschen, die sich einbringen, sind unser Kapital“, betont der scheidende Bürgermeister. Sein erstes großes Projekt war die Errichtung des Kanalnetzes in Kaumberg. „Das wurde früher immer hinausgeschoben, wir sind es dann angegangen“, erinnert sich Singraber. Auch die Neugestaltung des Marktplatzes, ein Projekt der Dorferneuerung, fällt in Singrabers Amtszeit. „Mittlerweile ist das 20 Jahre her und die Granitsteine sind noch immer zeitlos schön“.

Radwegausbau als wichtiges Projekt

Ein großes Thema war auch der Radwegausbau: Eine Verbindung des Triestingtal-Radweges mit dem Traisen-Gölsental-Radweg wurde geschaffen. „Zur Araburg haben wir auch eine Mountainbikestrecke“, präzisiert Singraber. Für die Araburg wurde mit dem Stift Lilienfeld außerdem ein Baurechtsvertrag auf 99 Jahre abgeschlossen. Die Gemeinde Kaumberg hat sich um Kanal- und Wasseranschluss sowie die Stromversorgung gekümmert. „Die Zusammenarbeit mit dem Stift und der Forstdirektion war immer großartig.“ Thema in der Amtszeit war auch die Siedlungserweiterung. Drei Wohnhäuser mit 27 Wohneinheiten sind entstanden. „Außerdem soll dort eine Reihenhausanlage entstehen. Die Fertigstellung erfolgt im Spätherbst 2017“, berichtet Singraber über sein letztes Projekt.

Naturkatastrophen als Herausforderung

Auch mit Naturkatastrophen hatte Kaumberg in Singrabers Zeit zu kämpfen. „Vor 1991 hätten wir nie daran gedacht, dass Kaumberg einmal von einem Hochwasser betroffen sein könnte“, sagt der scheidende Bürgermeister. Aber das Wasser kam – ein Jahrtausendhochwasser. 1997, 2002 und schließlich 2014 kam es wieder zu Überschwemmungen. „2014 war für mich ein Wahnsinn. Da hatten wir Anfang Mai ein Hochwasser und im August noch einmal. Da verzweifelt man“, erinnert sich Singraber. Mit einer Schneekatastrophe hatte Kaumberg 2006 zu kämpfen. „Das war der größte Feuerwehreinsatz in der Geschichte Kaumbergs“, berichtet Singraber. 600 Feuerwehrmänner haben 120 Dächer abgeschaufelt. „Wir haben sie in der Mehrzweckhalle verpflegt, da hat die ganze Gemeinde zusammengeholfen.“