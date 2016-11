„The Disaster – Männer allein zu Haus“: So lautet das jüngste Werk von Bürgermeister Herbert Thumpser, das er wieder gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian geschrieben hat. Dieses wird am Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr in der Gemeindebücherei Traisen vorgestellt.

Das Werk ist eine Fortsetzung des Lebens der Familie Pospischil, die schon in Buch „The Run – der Kampf um die Wildkamera“ die Protagonisten sind. „Im zweiten Teil der Satire wird es vor allem eines: chaotisch!“, verrät Thumpser über den satirischen Abend, den er seinen Zuhörern bieten will.

Zum Inhalt: Die Pospischils gewinnen erst einen Italien-Urlaub, ehe sich Hubert dafür entscheidet, zu Hause beim Großvater zu bleiben. Kein Stein bleibt auf dem anderen und das Grillgerät aus der Steinzeit wird massivst strapaziert – natürlich nicht ohne folgenschwere Zwischenfälle…

Veranstalter des illustren Abends ist die Bücherei.