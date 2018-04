Feuerwehr Mitterbach doppelt gefordert.

"Treibstoffaustritt aus Lkw" zwischen Mitterbach und Josefsberg lautete die Alarmierung für die FF Mitterbach am Mittwoch-Morgen.

Bei einem mit Rundholz vollbeladenen Lkw-Zug hatte sich bei der Abfahrt vom Josefsberg ein Verkleidungsteil aus Metall gelöst, welches in den Treibstofftank ein etwa drei Zentimeter starkes Loch stieß, aus dem Dieselöl ausfloss. Der Lenker bemerkte dies, hielt sofort an, alarmierte die Feuerwehr und dichtete das Loch als erste Maßnahme mit einem Lappen ab.

Am Einsatzort angekommen, sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und schlossen das Leck mit einer Dichtplatte und Spanngurten. Danach konnte der Lkw auf einen ca. 300 Meter entfernten Abstellplatz gefahren werden. Die Straße wurde von der Feuerwehr gesäubert und beide Fahrstreifen konnten anschließend von der Straßenverwaltung freigegeben werden. Während des Einsatzes war die B20 nur einspurig befahrbar.

Reisighaufen geriet in Brand

Ein brennender Reisighaufen in der Nähe der Einfahrt zum Mühlgraben sorgte noch am selben Tag für einen zweiten Einsatz. Ein Feuerwehrmitglied hatte am Nachmittag beim Vorbeifahren Rauchentwicklung bemerkt und die Alarmierungskette über die BAZ St. Pölten in Gang gesetzt.

Hausbewohner in der Nähe hatten bereits mit Wasserkübeln erste Löschversuche durchgeführt, die Feuerwehr konnte den Brand, der bereits ein Ausmaß von rund 50 Quadratmetern erreicht hatte, schließlich vollständig ablöschen. Nach ungefähr einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.