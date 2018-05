Trockenheit und Wärme freuen die Menschen im Bezirk, aber auch die Waldschädlinge profitieren von der Witterung. Im April war es zu warm und viel zu trocken. Drei Viertel des Bezirks sind mit Wald bedeckt und von den Schädlingen besonders betroffen: Vor allem der Borkenkäfer ist aktiv, hauptsächlich der Buchdrucker, aber auch Kupferstecher kommen immer wieder vor.

„Der Borkenkäfer ist stark von der Witterung abhängig“, weiß Forstinspektor Roland Habenberger von der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Die warmen Temperaturen begünstigen die Entwicklung des Borkenkäfers und die Trockenheit schwächt die Fichten, die Zielobjekt der Insekten sind. „Das Problem heuer ist, dass die Fichten extrem geblüht haben, was bei den Bäumen zu zusätzlichem Stress führt“, erklärt Habenberger. Durch den Stress komme es zur Verringerung der Vitalität und damit der Abwehrkraft der Bäume. „Wenn es in einem Blühjahr zu trockenen Phasen kommt, kann das zu einer Katastrophe führen“, ist Habenberger überzeugt.

Der Borkenkäfer sei noch massiv vom Vorjahr da. Im Bereich Lilienfeld und Gölsental ist der Käfer etwa 14 Tage früher dran als im bergigen Süden des Bezirks. Dort gab es jedoch in der letzten Zeit einige für den Wald relevante Niederschläge durch Gewitter. „Die Situation ist also nicht so angespannt wie im Waldviertel“, betont Habenberger. Allerdings liegen viele Windwürfe seit letzten Oktober in den Wäldern. Die Forstarbeiter sind derzeit mit der Waldhygiene beschäftigt. Sie sind aktiv dabei, Brandherde zu entdecken, die Waldbesitzer zu informieren und die Ausfuhr der Windwürfe zu organisieren. Das gestaltet sich aber nicht immer einfach. Grund dafür: Die Sägewerke sind voll. „Es gibt Probleme mit der Holzabfuhr. Die Abnahme erfolgt zum Teil nur in Kontingenten und nur an bestimmten Tagen“, erklärt der Forstinspektor. Er zieht auch in Erwägung, dass Insektizide eingesetzt werden müssen: „Das hoffen wir natürlich nicht, aber wir müssen für die Situation gewappnet sein.“

Sowohl der Buchdrucker als auch der Kupferstecher sind im Bezirk aktiv. Deshalb müsse neben den Stämmen auch das Astmaterial entsorgt werden: Sonst kann laut Habenberger auch der Kupferstecher zum Problem werden.

Bis zu 4.000 Festmeter liegen noch im Wald

Mit der Waldhygiene beschäftigt sind auch die Mitarbeiter der Forstdirektion des Stiftes Lilienfeld. „Wir kommen erst jetzt dazu, das Holz im Bereich des Ötschers aufzuarbeiten. Nach dem schweren Sturm im Vorjahr lag von Ende Oktober bis jetzt Schnee“, erklärt Forstmeister Klaus Kratzer. Zwischen 3.000 und 4.000 Festmeter an Windwürfen seien noch in den Wäldern des Stiftes. Diese bieten großes Potenzial für den Käfer. Die Mitarbeiter sind mit zwei Harvestern unterwegs. Durch den Druck der Walzen von Harvester und Prozessor wird das Holz laut Kratzer unattraktiv für Käfer.

Die aktuelle Situation beschreibt er als harmlos, obwohl die erhoffte Dezimierung im Winter ausgeblieben ist. „Erste Käferbäume gibt es im Bereich Kaumberg“, so Kratzer. Für höhere Lagen könne man aber noch keine Prognose treffen, da starte die Käfersaison erst später.