Die erste reguläre Gemeinderatssitzung unter NeoBürgermeisterin Gertraud Steinacher (VP) drohte am Donnerstagabend gleich wieder in altes Fahrwasser zu kippen.

Die Bürgerliste empörte sich gleich zu Beginn, weil per Dringlichkeitsantrag der Schwarzen mit den Stimmen von VP und SP die Sitzordnung geändert wurde. Und zwar so, dass die mit der VP koalierende SP nun linksseitig der Ortschefin sitzt und im Anschluss FP-Mandatar Erwin Wlach. Die Bürgerliste rutschte hingegen weiter in Richtung Tischende. „Jetzt fangt Ihr wieder mit solchen Blödheiten an. Ist das sinnvoll?“, fragte Listenchef Stefan Steinacher die Bürgermeisterin nach dem Grund des Sesseltausches.

Mit dem Verweis, dass die neue Sitzordnung nicht rechtskonform sei, entrüstete sich auch Stefan Steinachers Mitstreiter Ferdinand Reicherstorfer: „Das gute Klima der letzten Sitzung wird damit stark in Frage gestellt. Sehr schade.“ Konter von VP-Ortschefin Gertraud Steinacher: „Wir sind eine Koalition mit der SP eingegangen. Da ist es sinnvoll, dass die SP bei uns sitzt.“ Mit Packelei habe das nichts zu tun.

„Jetzt fangt Ihr wieder mit solchen Blödheiten an.“

Stefan Steinacher, Chef der Bürgerliste

Auf den teils neuen Sitzplätzen beruhigten sich die erhitzten Gemüter dann großteils. Lautstarke Kritik der Bürgerliste an der VP um Altbürgermeister Raimund Reichel gab es (erwartungsgemäß) noch bei der Behandlung der auf der Agenda stehenden Gebarungseinschau des Landes, die im Jänner 2016 in der Gemeindestube eingetrudelt war und schon im Vorfeld der Neuwahl für Zündstoff gesorgt hatte.

Produktives Arbeiten beim Rechnungsabschluss 2015

Produktiver wurde es da schon bei der Behandlung des Rechnungsabschlusses 2015. Da in diesem Kapitaltransferzahlungen an den allgemeinen Gemeindehaushalt aus den Bereichen Kanal (15.000 Euro), Müll (3.000 Euro) und Gemeindehäuser (2.600 Euro) aufscheinen, die zu Lasten der Gebühren- und Mietenzahler gehen würden, beantragte die Bürgerliste, in Zukunft keine Abschöpfungen aus gebühren- und mietenfinanzierten Betrieben zu machen, sondern stattdessen Rücklagen für die jeweiligen Betriebe zu bilden. Ein diesbezüglicher Grundsatzbeschluss wurde mit vierzehn Stimmen (bei einer Enthaltung von SP-Mandatar Erich Prischl) genehmigt.

Einstimmig abgesegnet wurden Asphaltierungsarbeiten in Baustellenbereichen über 19.672 Euro und die Dachsanierung des Wohnhauses Oberdörfl über 45.792 Euro.