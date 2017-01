Spaßiges Rennen in St. Veit .

Strahlender Sonnenschein, tiefe Minusgrade, knirschender Schnee – es herrschten beste Voraussetzungen für das Skijöring des Oldtimerclubs (OTC) 19020 Kropfsdorf in St. Veit. Insgesamt standen beim spaßigen Rennen 15 Teams am Start – sechs Starter mit Autos, neun Teams in zwei Motorradklassen.