„Wir freuen uns sehr, dass wir durch die gelungenen Frauenblüten-Feste viele Frauen auf unser Projekt im Rahmen des Sozialfestivals ,Tu was, dann tut sich was’ aufmerksam machen konnten“, betont Birgit Richter vom Initiatorinnen-Team. Dessen Ziel war es, eine Runde zu schaffen, in der sich Frauen aller Nationalitäten treffen, plaudern und austauschen können.

Regelmäßige Gruppenveranstaltungen und reges Interesse

Nach dem letzten Frauenblüten-Brunch Anfang Oktober, welcher dank engagierter Hände sehr erfolgreich war, gibt es nun regelmäßige Gruppenveranstaltungen. „Bis jetzt haben sich über 40 Frauen gemeldet, die mitmachen beziehungsweise von unseren Aktivitäten informiert werden wollen“, erzählt Richter. Besonders erwünscht sind eigene Themenvorschläge, die gemeinsam umgesetzt werden.

„Frauenblüten häkeln für Flüchtlingsfrauen“

Das Programm für den nächsten Termin am 30. November im Volksheim Traisen steht schon fest. Unter dem Motto „Frauenblüten häkeln für Flüchtlingsfrauen“ wird Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Frauen, die in dieser Fertigkeit sehr geschickt sind, zeigen den anderen, wie es geht. Jede soll für sich ein Produkt erstellen. Was darüber hinaus gemacht wird, wird an Flüchtlingsfamilien abgegeben. Wolle und Häkelnadeln stehen zur Verfügung. „So verbinden wir das Nützliche mit einem geselligen Abend“, sagt die Traisnerin.

Richter: „Geschmäcker sind verschieden, aber Kochen verbindet“

Zusätzlich werden – der Jahreszeit entsprechend – Rezepte für Süßspeisen und Kekse gesammelt, da bis Frühsommer eine Kochbroschüre veröffentlicht werden soll. „Geschmäcker sind verschieden, aber Kochen verbindet“, so Birgit Richter, „unsere Regionalküche und die Lieblingsrezepte von Frauen verschiedenster Herkunftsländer ergeben eine herrliche Urlaubsküche aus aller Welt.“ Kleine Kostproben können bei allen Treffen probiert werden.

Wer selbst nicht kommen möchte, kann sein Lieblingsrezept auch an sie unter E-Mail birgit.richter@aon.at schicken.