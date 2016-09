Nur wenige Jahre lief der Kinobetrieb in St. Aegyd. „Danach wurden nur mehr vereinzelt Veranstaltungen im ehemaligen Kinosaal aufgeführt“ erzählt Karl Oysmüller, der St. Aegyder Kulturreferent.

Schließlich entschieden sich die Verantwortlichen für eine umfangreiche, schrittweise Sanierung. In den letzten Jahren wurden Bühne, Foyer, Garderobe, Künstlerbereich, Licht und Technik erneuert. „Ich schätze, wir haben rund 55.000 Euro investiert. Durch Eigeninitiativen und dem Engagement einiger Freiwilligen blieben die Investitionen im Rahmen“, so Oysmüller. Nur durch diese grundlegenden Investitionen können Veranstalter der St. Aegyder Bevölkerung und den Gästen eine gute Qualität bieten.

Heuer feiert der Festsaal sein 50-jähriges Bestehen und bietet mit seinen Wandverkleidungen aus Mahagoni und den Klappsitzen aus Holz ein besonders Ambiente. Schon für den Sommer wurde das Kulturprogramm verstärkt und damit der Saal gefüllt. Die nächste Veranstaltung geht am 16. September über die Bühne. Manfred Linhard und Georg Bauernfeind präsentieren ihr Kabarett-Programm „Durscht und Nüchtern“, in dem die Spannung zwischen Mensch und Natur in einer humorvollen Geschichte aufbereitet wird. Kartenvorverkauf im Gemeindeamt, 02768/2290, oder unter 0664/5930922.