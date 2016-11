„Die heurige Adventzeit möchten wir mit unseren nationalen und internationalen Freunden begehen“, sagt Veranstalter Johann Kleinhofer, der Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH zum Motto „Advent bei Freunden“.

Je ein Samstag wird Turnau und St. Aegyd gewidmet

Österreichs größter traditioneller Christkindlmarkt mit rund 100 Ständen öffnet vom 19. November bis 18. Dezember seine Pforten. Den Gemeinden Turnau (10. Dezember) und St. Aegyd (17. Dezember) widmet Mariazell jeweils einen Samstag zur Präsentation von Handwerkskunst und Spezialitäten.

Eröffnung ist am 17. 12. um 10 Uhr durch die Musikkapelle St. Aegyd. Um 11.15 Uhr folgt eine Messe mit Pfarrer Miezyslaw Sprycha. Um 15 Uhr findet in der Basilika ein Konzert mit dem Musikverein, der Sängerrunde, dem Kirchenchor, der Stubenmusik, „Zam Xunga“ und einem Kinderchor statt. Ein Bustransfer wird organisiert, Anmeldungen dazu nimmt das Gemeindeamt St. Aegyd unter 02768/2290 entgegen.

Das ungarische Esztergom wird Mariazell bereits bei der offiziellen Eröffnung am 25. November einen Besuch abstatten, am Tag darauf spielt das Jugendstreichorchester aus Esztergom in der Basilika. Am 18. Dezember bringt ein eigener nächtlicher Roratezug der Mariazellerbahn Gäste aus St. Pölten mit Bürgermeister Matthias Stadler und dem Pielachtal in den Wallfahrtsort. Einstimmen auf den Mariazeller Advent ist indes am 19. und 20. November bereits möglich.