Groß war am Sonntag das Interesse am „Tag der offenen Tür“ in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes St. Aegyd, wo künftige Sanitäter gemeinsam mit Lehrsanitätern und Notarzt anhand praktischer Übungen in einem Stationenbetrieb sehr realitätsnah verschiedenste Unfallszenarien durchspielten.