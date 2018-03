,,Ich brauche keine Therapie, ich muss nur einfach nach St. Aegyd am Neuwalde“: Eine Portion Humor versprühen Sweatshirts, die eine Firma mit (mutmaßlichem) Sitz in England auf den Markt gebracht hat. Gestoßen ist auf die Ware Gemeinderat Jerome Frühauf — und zwar via Facebook.

Der Schönheitsfehler: Um Erlaubnis, ob auch das aufgedruckte St. Aegyder Gemeindewappen verwendet werden darf, hat die Firma nicht gefragt. Frühauf meldete die Entdeckung Bürgermeister Rudolf Pfeffer, der auch sofort reagierte und ein Schreiben nach Übersee veranlasste. In diesem werden die Hersteller aufgefordert, die Verwendung des Gemeindewappens zu unterlassen. „Dafür braucht es die Genehmigung des Gemeinderates. Bei uns hat niemand angefragt“, erklärt Pfeffer im NÖN-Gespräch.

Er habe auch nicht vor, der besagten Firma die Verwendung des Gemeindewappens zukünftig zu erlauben, betont der St. Aegyder Ortschef.