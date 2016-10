Drei Jahre war Susanne Enk Pressesprecherin von Bundeskanzler Werner Faymann. Anfang Oktober hat sie die Leitung der Abteilung „Information und Öffentlichkeitsarbeit“ im Parlament übernommen. „Diese Funktion wird alle fünf Jahre öffentlich ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und wurde von einer Bewertungskommission einstimmig erstgereiht“, so Enk.

Die politische Öffentlichkeitsarbeit sei der Schwerpunkt ihrer gesamten bisherigen beruflichen Laufbahn gewesen. „Ich habe die Politik aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt“, erklärt Enk. Als Redakteurin der steirischen Tageszeitung „Neue Zeit“ schrieb sie für die Ressorts Wirtschaft und Innenpolitik. Danach wechselte Enk zum SP-Pressedienst und wurde sechs Jahre später zur stellvertretenden Chefredakteurin befördert. Sie war auch Pressesprecherin in mehreren Minister-Ressorts.

„Politisches Desinteresse und Ablehnung der Politik in ihrer Gesamtheit halte ich für eine gefährliche Entwicklung.“

Susanna Enk

„Das Parlament als Zentrum der politischen Aktivitäten sehe ich nun als eine tolle Weiterentwicklung“, freut sich Enk über die neue Chance. Es ist ihr auch ein persönliches Anliegen, dass die Bedeutung des Parlaments als Hort der Demokratie allen Menschen in Österreich bewusst ist. Politisches Desinteresse und Ablehnung der Politik in ihrer Gesamtheit hält sie für eine gefährliche Entwicklung. „Deshalb freue ich mich, einen Beitrag zur Öffnung des Parlaments für die Öffentlichkeit sowie Demokratievermittlung für junge Menschen leisten zu können“, betont die Parlamentssprecherin. Eine weitere Aufgabe ist die Begleitung der Sanierung des Parlamentsgebäudes in der Öffentlichkeit.

„Ich fühle mich noch in St. Aegyd zu Hause.“

Die St. Aegyderin ist im neuen Job Leiterin von vier Abteilungen mit 74 Mitarbeitern: Pressedienst, Interne und Externe Kommunikation, politische Bildung und Bürgerservice. „Das Spannende daran ist, hautnah am politischen Geschehen, aber trotzdem überparteilich zu sein“, so Enk. Der Job ist auf fünf Jahre befristet, was danach kommt, hat Enk noch nicht geplant.

Wochenenden in der alten Heimat

Die 44-Jährige ist in St. Aegyd aufgewachsen und besuchte das Gymnasium in St.Pölten. Sie arbeitet und wohnt in Wien, aber: „Ich verbringe, wenn es zeitlich irgendwie möglich ist, die Wochenenden in St. Aegyd.“ Sie liebt die Natur und geht gern auf den Berg.