In der Landeshauptstadt kennt ihn fast ein jeder und die Wanderer und Bergsteiger aus dem Bezirk Lilienfeld kennen ihn sowieso. Die Rede ist von Hans Pelzer, der vor seiner Pension St. Pöltens Stadtgärtner war und sich seit jeher auf den Bergen herumtreibt. In wenigen Tagen feiert er seinen 70. Geburtstag.

Einen besonderen Narren hat Hans Pelzer am Göller gefressen. Dort leitet er seit einigen Jahren den Umbau der Göllerhütte und „spaziert“ wöchentlich mehrmals auf seinen Lieblingsberg, um den Baufortschritt zu begutachten.

„Ein Umbau war schon lange notwendig. Viele Gäste hielten von der vorherrschenden Plumpsklo-Romantik nicht mehr allzu viel. Einer musste aber den Startschuss wagen, das war dann ich“, erzählt Pelzer von seinen Beweggründen. Doch mit so vielen Schwierigkeiten hatte das Naturfreunde-Urgestein nicht gerechnet. „Die Vorschriften der Behörden sind teilweise nur schwer nachzuvollziehen“, klagt Pelzer, der verrät, dass sogar ein Neubau der Hütte beim Bereich der Materialseilbahn angedacht war.

„Die Wanderer sollen noch in den nächsten Jahrzehnten eine Freude an der neuen Göllerhütte haben.“ Hans Pelzer

Die Schlepperei der Baumaterialien und die schlechte Zugänglichkeit der Hütte, hätten diese Überlegungen mehr als einmal aufs Tableau gebracht. Als nächstes soll die Göllerhütte gar eine eigene Kläranlage bekommen. „Das werden wir alles machen. Die Wanderer sollen noch in den nächsten Jahrzehnten eine Freude an der neuen Göllerhütte haben“, so Pelzer. In den Wintermonaten werden die Bautätigkeiten aber eher ruhen.

Erst vor wenigen Wochen ereilte die Bemühungen schnell mit dem Umbau fertig zu werden wieder ein herber Rückschlag. „Ein Unwetter hat fast die gesamte Solarpaneele am Hüttendach zerstört. Aber was willst du machen, das ist eben alpines Gelände, da muss man damit rechnen“, nimmt Pelzer das hin.

Im kommenden Jahr soll die Hütte dann fertig sein und der Umbau die insgesamt 400.000 Euro nicht übersteigen. Ein Eröffnungsfest ist auch schon geplant. Spätestens dann wird Pelzer wieder seine Ziehharmonika auspacken und den Gästen musikalisch einheizen. Wahrscheinlich wird er das aber auch schon früher – nämlich zu seinem Siebziger – machen. Die Gästeliste bei der Geburtstagsfeier dürfte sich sehen lassen, da sich Pelzer nicht über zu wenig Freunde und Bekannte beklagen kann.

Tätigkeit führte ihn bis nach Los Angeles

Seine Tätigkeit als Gärtner führte ihn vor seinem Engagement als St. Pöltens Stadtgärtner bis nach Los Angeles und München. „In München habe ich sogar den Fußballplatz der Bayern im Olympiastadion betreut“, ist Pelzer stolz.

Aber auch in St. Pölten hat er einiges weitergebracht. Alle Ortseinfahrten in der Landeshauptstadt wurden, auf seine Intention hin, mit einem Blumengruß bestückt. Außerdem pflegte er mit seinem Team alle 64 Spielplätze und war für das Wohlergehen von 10.000 Bäumen auf St. Pöltens Stadtgebiet verantwortlich. Und eines ist dem weltreisenden Hans Pelzer immer geblieben und zwar seine Liebe zu St. Pölten. „Egal wo ich gerade war, ich habe immer stolz erzählt, ein St. Pöltner zu sein.“