Nachdem das im Jahr 1969 eröffnete und zur Gemeinnützigen Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen GmbH gehörige Wohnhaus Berggasse 1-3 mit insgesamt 24 Mietwohnungen vor rund 25 Jahren bereits einmal saniert worden war, erfolgten nun die Erneuerung des Daches, die Verstärkung der Dachboden- und Fassadendämmung sowie der Einbau neuer Außenfenster und -türen inklusive der Wohnungseingangstüren.

Ein Blick auf die Wohnhausanlage Berggasse 1-3 in neuem Glanz. | NOEN

Ebenfalls verstärkt wurde die Kellerdeckendämmung und man hat eine neue Müllplatzüberdachung angebracht. Die Außenanlagen wurden ebenfalls neu gestaltet. „Außerdem erhielt jeder der drei Stiegenaufgänge einen Lift, der, da baulich nicht anders möglich, jeweils bis in den Halbstock führt“, informiert Hausverwalter Harald Pachler.

1,3 Millionen Euro wurden investiert

„Das gesamte Haus entsprach nicht mehr den derzeitigen Ansprüchen an energiebewusstes Wohnen. Mit der thermischen Sanierung wird den Mietern nun ein gewisser Standard geboten, sie sparen Heizkosten und der Lifteinbau ermöglicht ihnen solange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu verbleiben. Die gesamten Umbaukosten inklusive Fördermittel des Landes NÖ beziffern sich auf rund 1,3 Millionen Euro“, so Pachler weiter.

Ebenfalls geplant ist seitens der Gemeinnützigen Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen GmbH, die Wohnhausanlage Augasse 4-6 im selben Umfang zu sanieren. „Die Zustimmung der Mieter ist sehr groß, die Unterlagen wurden bereits an das Land NÖ zwecks Fördermittelzusicherung weitergereicht“, berichtet Pachler. Er ist für insgesamt rund 220 Mietwohnungen in St. Aegyd zuständig und steht als Ansprechpartner unter 0508882401 zur Verfügung.