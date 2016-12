Zwei Jahre ist es her, da wurde das Gedicht „Da Friedhof leicht üba und üba“ der St. Veiter Lyrikerin Judith Thoma mit dem Literaturpreis des Forum Land ausgezeichnet. „Alfred Komarek hat mich gebeten, das Preisgedicht in seinem neuen Polt-Roman ,Alt, aber Polt‘ verwenden zu dürfen. Das hat mich ziemlich weggefetzt“, so Thoma. Jetzt durfte sie bei der Verfilmung des letzten Teils der Polt-Reihe ihren Text vorlesen.

„Erst habe ich gedacht, es ist ein Scherz."

Im Oktober hatte die Filmgesellschaft angerufen und sie zum Drehen eingeladen. „Erst habe ich gedacht, es ist ein Scherz. Aber neugierig war ich schon, ich hatte ja nichts zu verlieren“, berichtet die St. Veiterin. Liebevoll sei sie im Team aufgenommen und von den Hauptdarstellern Iris Berben und Erwin Steinhauer herzlich begrüßt worden. „Unser Text war für rund vier Minuten eingeteilt, mit den Wiederholungen und den diversen Aufnahmen dauerte er einen halben Tag“, berichtet Thoma vom anstrengenden Drehtag, an dem sie ihren Text rund 50 Mal vorgelesen hat. Es sei eine erstaunliche Erfahrung für sie am Set gewesen. „Ein besonderes Highlight war für mich das Haus von Elisabeth von Samsonow, in dem die Dreharbeiten stattfanden. Eine alte ebenerdige Villa mit Atelier und Zimmern mit uralten, etwas abgetragenen Möbeln“, schwärmt Thoma.

2017 soll die Filmproduktion von „Alt, aber Polt“ auf ORF 2 zu sehen sein.