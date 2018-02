Tragischer Autounfall eines Traisners am Sonntag in Wiesenbach. Der 88-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der L 5201 ab und stürzte über eine rund zwei Meter hohe Stützmauer in den Wiesenbach.

Ein anderer Lenker sah den Unfall und verständigte einen Anrainer, der den Verunfallten aus dem Pkw befreite und ihn ans Ufer zog. Trotz aller Intensivmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die FF Wiesenfeld barg mit der FF Hainfeld den Wagen.