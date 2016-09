Da aufgrund der hohen Temperaturen und der langen Autofahrt die Strapazen für die zwei Hunde zu groß gewesen wären, brachte man sie zum Bruder des Frauchens nach St. Veit im Bezirk Baden. Doch der 1,5 Jahre alte Rüde Paul sprang gleich bei der Ankunft aus dem Auto und verschwand. Alleine zurück blieb ein trauriges Chihuahua-Mädchen namens Lilly.

2.500 Flugzettel verteilt

Frauchen und Herrchen brachen sofort ihren Urlaub in Süditalien ab, kamen nach 11-stündiger Autofahrt in der Nacht in St. Veit an und durchkämmten noch in der Nacht den angrenzenden Wald. Erfolglos.

In ihrer Verzweiflung starteten sie einen Aufruf über Facebook. „Innerhalb weniger Stunden formierten sich hunderte hilfsbereite Triestingtaler, die über 2.500 Flugzettel verteilten und eine Postwurfsendung an 4.000 Haushalte verschickten“, erzählt Hundebesitzerin Besitzerin Petra Lubinger-Baumgartner.

Organisationen wie Tierärzte, Polizei und Tierheime in der Umgebung wurden benachrichtigt, neun Lebendfallen organisiert, läufige Hündinnen ausfindig gemacht um deren Decken in die Fallen legen zu können, mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras die Gegend beobachtet und die Jägerschaft informiert. Auch beobachtete daraufhin mit 12 Wildkameras den Wald rund um den „Guglzipf“.

Spur drei Wochen lang verfolgt

Aufgrund des enormen Aufwandes konnte die Spur von Paul drei Wochen lang, mit Hilfe von 9 Einsätzen durch Suchhundestaffeln, verfolgt werden. Da Paul sich trotz seiner kleinen Körpergröße in einem großen Gebiet bewegt und dabei sehr scheu ist, gehen die verzweifelten Besitzer davon aus, dass er sich nach wie vor gut verstecken kann.

Er bevorzugt Schlafplätze in offenen Kellern, Stiegenhäuser, Gartenhäuser und Terrassen. Besondere Merkmale: er hat ein kürzeres Unterkiefer, deshalb hängt die Zunge etwas heraus, fuchsbraune Farbe und trägt wahrscheinlich noch ein schwarzes Brustgeschirr, er ist gechipt und registriert.

Informationen an Tina 0676/6301604 oder Thomas 0660/4855160