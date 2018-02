Viele Fragen, keine Einwände: So lässt sich die große Wasserrechtsverhandlung für das geplante Hochwasserschutzprojekt in den Bereichen Ortskern St. Veit und Kropfsdorf zusammenfassen.

An die 60 Teilnehmer waren am Mittwoch vor Ort. „Es war eine gute Verhandlung in angenehmer Atmosphäre“, beschreibt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Andreas Grießler das konstruktive Klima. Ausständig sind nur noch die Planungsunterlagen für Schutzmaßnahmen, um eine Fischteichanlage im Hochwasserfall optimal abzusichern. Hiefür soll die Nachreichung bis Ende März erfolgen. Dann stünde einem positiven Bescheid nichts im Wege, kündigt Grießler an.

„Wir hoffen, dass Land und Bund in Folge rasch die Fördermittel zur Verfügung stellen und mit dem Bau begonnen werden kann.“ Geschäftsführender Gemeinderat Gerhard Jun

Die Freude in der Gemeindestube ist unüberhörbar. Von einem „langersehnten Bewilligungsbescheid“ spricht geschäftsführender Gemeinderat Gerhard Jun. Und: „Wir hoffen, dass Land und Bund in Folge rasch die Fördermittel zur Verfügung stellen und mit dem Bau begonnen werden kann“, erklärt Jun. Kostenschätzungen und einen Zeitplan für die Umsetzung der Hochwasserschutzverbesserungen gibt es aktuell noch nicht.

Die vorgesehenen Maßnahmen — vom Brückenneubau über Dämme und Gerinneaufweitungen bis hin zu Hochwasserschutzmauern – wurden in Abstimmung mit dem Land NÖ, Abteilung WA3, und den Grundbesitzern ausgearbeitet und abgestimmt. Insgesamt wird laut Jun ein fast zwei Kilometer langer Gölsen-Abschnitt hochwassersicherer gemacht.