Die Generalversammlung des Vereines für Rinderzucht im Gasthaus Engl-Zöchling in Rainfeld brachte einen Wechsel an der Spitze.

Nach 19-jähriger Obmannschaft übergab Ernst Grundböck aus der St. Veiter Katastralgemeinde Schwarzenbach diese Funktion an Josef Zeller aus Hainfeld. „Nach 19 Jahren ist es an der Zeit, dass die jüngere Generation weitermacht“, begründet der 54-jährige Grundböck, warum er das Amt zur Verfügung gestellt hat. Im Rahmen der Wahlen übergab auch Bauernkammersekretär Walter Grasberger aus Rainfeld seine Vorstandsfunktion an Carina Karnholz, sie ist Tierhaltungsberaterin für die Bezirke St. Pölten und Lilienfeld.

Nach erfolgter Wahl: Johann Triethaler aus Rohrbach, Josef Kaiblinger aus Rohrbach, Karl Grafeneder aus St. Aegyd, Franz Leitner aus Ramsau, Christian Sommerauer aus St. Aegyd, Franz Schwarzwallner aus Lilienfeld, Zuchtwart Stefan Mitterböck, Hans-Peter Birgsteiner aus Hainfeld, Franz Berger aus Traisen, Carina Karnholz aus St. Pölten, Maria Digruber aus Mitterbach, Josef Zeller aus Hainfeld, Ernst Grundböck aus St. Veit, Bauernkammersekretär Walter Grasberger und Bauernkammerobmann Reinhold Mader (von links). | NOEN, privat

Vom Landesverband erhielt der scheidende Ernst Grundböck für seine engagierte Tätigkeit über fast zwei Jahrzehnte als Erinnerung ein geschnitztes Bild mit Rinderzuchtmotiven überreicht.