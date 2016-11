Polizei sicherte riesige Waffensammlung .

Bei einer polizeilichen Hausdurchsuchung wurden am 7. November in St. Veit an der Gölsen, im Bezirk Lilienfeld eine Vielzahl verschiedenster Waffen, darunter ein Maschinengewehr, eine Bajonette, sowie unzählige Stück Munition sichergestellt.