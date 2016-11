„Er gab als Motiv seine Sammelleidenschaft an“, sagt Roland Scherscher, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz. NÖN-Online berichtete exklusiv: Ein riesiges Waffenlager wurde am Montag der Vorwoche im Zuge einer Hausdurchsuchung bei einem St. Veiter sichergestellt.

St. Veit Polizei sicherte riesige Waffensammlung

Einsatz erregte Aufsehen bei der Bevölkerung

Der polizeiliche Einsatz erregte auch Aufsehen bei der Bevölkerung, schließlich war das Umfeld des Hauses an der B 18 polizeilich abgeriegelt, denn sprengstoffkundige Organe mussten sogar zwei Granaten vor Ort sprengen.

„Diese wären nicht transportierbar gewesen“, berichtet Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner über den nicht ungefährlichen polizeilichen Einsatz. Dass seine Leidenschaft für Waffen strafbar ist, sollte der St. Veiter eigentlich schon wissen, doch war ihm seine letzte Verurteilung sichtlich keine Lehre.

Bereits 2008 wurden Waffen sichergestellt

„Bereits im Jahre 2008 wurden bei ihm zahlreiche Waffen sichergestellt“, informiert Schwaigerlehner. Der Waffennarr frönte abermals seiner Leidenschaft, Waffen und NS-Devotionalien zu sammeln.

Im Gebäude wurden neben den Granaten noch ein funktionsfähiges Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow, eine funktionsfähige Maschinenpistole der Marke Beretta aus dem Zweiten Weltkrieg, zwei Sturmgewehre, bei denen die Funktionsfähigkeit noch überprüft werden muss, zehn funktionsfähige Karabiner, acht Faustfeuerwaffen, rund 3.300 Stück Munition und verbotene Munitionsteile, 269 Stück diverse Granaten, verbotene Gegenstände wie Schalldämpfer, diverse Bajonette sowie Hieb- und Stichwaffen sichergestellt.

Anonymer Hinweis brachte Fokus auf Waffennarr

„Über einen anonymen Hinweis wurden wir wieder auf den Mann aufmerksam“, berichtet Scherscher, wie die Ermittlungen ins Laufen kamen.

Jetzt wurde er vorerst auf freiem Fuß angezeigt, aber das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt weiter gegen den 48-Jährigen nach dem Waffen- sowie nach dem Verbotsgesetz. Doch was ist nun strafbar und was nicht? „Alles, was unter Kriegsmaterial fällt, so auch die Kalaschnikow und die Maschinenpistole, ist verboten. Die Sturmgewehre sind es dann, wenn sie nicht ordnungsgemäß deaktiviert sind.

Kalaschnikows auf illegalem Weg erworben

"Der Mann hatte aber ein Waffenverbot und durfte daher gar keine Waffen besitzen“, erklärt der Verfassungsschützer. Doch woher hatte der St. Veiter nun das ganze Waffenmaterial? „Ein Teil des Kriegsmaterials stammt sichtlich von Bodenfunden, die er selber gesucht hat. Andere Gegenstände wie die Kalaschnikow wird er vermutlich auf illegalem Wege erworben haben“, so Scherscher.

Auch Funde aus der NS-Zeit sichergestellt

Genaueres möchte er derzeit dazu noch nicht sagen, denn dies sei, so Scherscher, „Gegenstand der Ermittlungen“. Auch Gegenstände aus der NS-Zeit wie eine Mütze, einen Dolch und Abzeichen hortete der Mann. Ob er diese auf Tauschmärkten oder übers Internet erworben hat, sollen auch noch die Ermittlungen klären.