Allein außergerichtlich brachte die Arbeiterkammer (AK) Lilienfeld im Vorjahr 195.317 Euro für die Arbeitnehmer ein. Ein skurriler Fall ist dabei aus einem Hotel im Bezirk zu vermelden. Der Küchenchef wurde vom Hoteldirektor zu einem Gespräch zitiert, wobei es um einen Hygienebericht ging, der nicht ordnungsgemäß vom Dienstnehmer in seiner Funktion als Küchenchef verfasst worden wäre.

Bei Ungereimtheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind Emotionen oftmals entscheidend"

Aufgrund der Auffassungsunterschiede beider Streitparteien gab der Dienstnehmer mündlich seine Kündigung bekannt. Nachdem er diese auch handschriftlich an den Direktor, sogar mit einer Begründung, übermittelt hatte, wurde ihm am Abend die fristlose Entlassung mitgeteilt. „Bei Ungereimtheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind Emotionen oftmals entscheidend. In vielen Fällen kommt es statt einer Kündigung zu einer ungerechtfertigten Entlassung“, schildert Eberl.

Diese Feststellung bewahrheitete sich auch im angesprochenen Fall. Obwohl der Arbeitgeber nach einer schriftlichen Intervention durch die AK-Bezirksstelle vorerst kein Einsehen hatte und auf der Entlassung beharrte, erhielt der Koch letztlich für ausständige Lohn- und Sonderzahlungen sowie als Kündigungsentschädigung rund 2.900 Euro netto ausbezahlt. „Erst durch die Androhung eines Rechtsstreites rückte der Dienstgeber angesichts der dürftigen Beweislage von seiner Haltung ab und zahlte die offenen Forderungen. Ein Erfolg, der ohne die Unterstützung der Arbeiterkammer nicht möglich gewesen wäre“, resümiert Eberl. Einziger Wermutstropfen: Der Dienstnehmer musste auf 40 Überstunden verzichten, weil er diese nicht dokumentiert hatte.

Der Fall des Kochs war freilich nur eine Intervention: Insgesamt forderte die AK Lilienfeld 2016 für 79 Arbeitnehmer ausstehende Löhne und Gehälter ein. Die Interessenvertretung sicherte summa summarum stolze 687.632 Euro für die Arbeitnehmer.