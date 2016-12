Sportminister Hans Peter Doskozil (SP) will die tägliche Turnstunde ab dem nächsten Jahr auf ganz Österreich ausweiten.

Ein Vorschlag, der bei Josef Heindl, Direktor des BG/BRG Lilienfeld, grundsätzlich auf Zustimmung stößt: „Zusätzliche Bewegung für unsere Jugend ist zu begrüßen.“ Die organisatorische Umsetzung werde aber schwierig, schränkt Heindl ein. Denn: „Unsere Turnsäle sind bereits vollständig ausgebucht und für den Turnunterricht dürfen nur Bewegungserzieher eingesetzt werden“, weiß der Gym-Direktor.

„Wege zu Fuß zu bewältigen, scheint fast unzumutbar. Jeder Kilometer muss mit dem Auto gefahren werden.“ Eva Holzer, Direktorin der Volksschule Lilienfeld

Ein Ja mit Einschränkungen kommt auch von Martin Simader, Direktor der Michaela Dorfmeister Ski & Golf Mittelschule Lilienfeld: „Ich befürworte grundsätzlich die tägliche Turnstunde, wenn sie nicht statt anderen Unterrichtsfächern eingeführt werden muss, sondern zusätzliche Ressourcen dafür aufgebracht werden. Diesbezüglich bin ich aber skeptisch, da sehr oft Projekte angestoßen werden, für die dann langfristig die benötigten Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden.“ Und: Bei Einführung der täglichen Schulstunde solle diese auch von Sportlehrern gehalten werden. „Bei Sportlehrermangel in manchen Volksschulen braucht es die notwendige Flexibilität und Autonomie, auch auf Mittelschullehrer zurückgreifen zu können“, betont Simader.

Kritisch äußert sich Magdalena Fertner, Direktorin der Volksschulen Rohrbach und Eschenau: „Leider ist wie immer zu befürchten, dass eine tägliche Turnstunde zu Lasten anderer Unterrichtsstunden geht. Das heißt, unser Kontingent an Stunden wird sicher nicht erhöht und wir müssen sie irgendwo wegzwacken.“

Fertner: „Wo bleibt die Eltern-Verantwortung?“

Den Lehrern werde ständig unter die Nase gerieben, wie wichtig Bewegung ist. „Das wissen wir Lehrer. Aber wo bleiben die kreativen Fächer, die in den letzten Jahren gekürzt wurden? Wo bleiben die Naturwissenschaften? Wo bleibt die Verantwortung der Eltern? Am Nachmittag sollte doch genug Zeit sein, sodass sich die Kinder bewegen können — nicht zu Hause sitzen vor den Computern, Fernsehern, Tablets“, mahnt Fertner.

Bewegung werde in ausreichendem Maß hochgehalten, ergänzt die Direktorin: „An der Volksschule Rohrbach und an der Volksschule Eschenau haben wir dafür gesorgt, dass die Außenanlagen dementsprechend adaptiert wurden, um mit den Kindern so oft wie möglich nach draußen gehen zu können.“ Die Volksschule Rohrbach nehme zudem am Projekt „Gesunde Schule“ der NÖ Gebietskrankenkasse teil. Auf jetzt schon viel Bewegung verweist auch Martin Simader: „Unsere Schwerpunktschule MD Ski & Golf bietet durchschnittlich 14 Stunden Sport pro Woche an.“

Bewegung und Sport als positive Effekte

Eva Holzer, Direktorin der Volksschule Lilienfeld, macht auf ein anderes Problem aufmerksam: „Ich finde, dass Bewegung und Sport viele positive Effekte haben können (nicht nur für Kinder). Ich bin daher auch für eine tägliche Turnstunde. Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, wäre es aber auch toll, wenn es weniger Taferl mit ,Ballspielen im Hof verboten‘ oder ,Betreten der Wiese verboten‘ geben würde.“ Baumkraxeln und spontane Aktivitäten der Kinder würden meist verhindert werden, um Kinder vor Gefahren zu schützen, so die Direktorin. Holzers abschließende Kritik: „Wege zu Fuß zu bewältigen, scheint fast unzumutbar. Jeder Kilometer muss mit dem Auto gefahren werden.“