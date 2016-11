„Lilienfelder Voralpenwild“ ist eine von 30 Genussregionen in NÖ. Eine Marke mit einem Bekanntheitsgrad von 80 Prozent, wie der Obfrau-Stellvertreter der Genussregionen, Franz Bertl, betont.

Nun sollen aber alle regionalen Kulinarik-Initiativen zentral im „Netzwerk Kulinarik“ mit zwei Clustern gebündelt werden, was den regionalen Vereinsobmännern im Magen liegt.

Entwicklung wird mit Sorge betrachtet

Der Obmann der Genussregion Voralpenwild, Martin Rank, erklärt: „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn man eine gut eingeführte Marke verändern will, und ein neues Konzept für bereits jetzt gut funktionierende Strukturen erstellen will.“ Auch wenn immer betont wird, es werde sich für die Produzenten nicht viel ändern, will er daran nicht so recht glauben.

Mehr als 30 Mitglieder hat die Genussregion im Bezirk. „Unser Ziel war es, für Wild wieder einen der Qualität angepassten Preis zu erzielen, was wir auch geschafft haben“, sagt Martin Schacherl, der Koordinator der Genussregion Lilienfelder Voralpenwild.

Auch er betrachtet die Entwicklungen mit Sorge. „Das System der Genussregionen ist über Jahre als schlanke Struktur aufgebaut worden, die eine große Wirkung hat. Für uns wäre klar gewesen, dass bei den Clustern darauf zurückgegriffen wird“, so Schacherl.

Produktion und Vermarktung müssen enger zusammenrücken

Als „Vertreter des Systems“ betont Generalsekretär Josef Plank: „Wenn die Rolle der Landwirtschaft und regionalen Wirtschaft für die Gesellschaft nachhaltig abgesichert werden soll, müssen Produktion und Vermarktung enger zusammenrücken. Allerdings strukturiert und nicht mit Doppelgleisigkeiten.“