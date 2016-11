Erfolg der St. Pöltner Kriminalbeamten: Sie haben eine kriminelle Tschetschenenbande ausgeforscht. Und ein Täter ist aus St. Veit.

Die fünf Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren stahlen ab Februar dieses Jahres etliche Kennzeichentafeln. „Diese montierten sie auf nicht zum Verkehr zugelassene, meist schrottreife Pkws und fuhren mit diesen in St. Pölten sowie im Bezirk St. Pölten Land herum“, so St. Pöltens Vize-Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger.

Die Fahrzeuge betankten sie und flüchteten, ohne zu bezahlen. Die Angezeigten zeigten sich nicht geständig oder unwissend bezüglich der Kennzeichen. „Diese wurden zumeist von Parkflächen in St. Pölten gestohlen. Keiner der Angezeigten ist im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung“, so Heinreichsberger. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, zudem wurden Anzeigen nach dem Verwaltungsrecht erstellt. Der St. Veiter (20) soll mit Handyraubdelikten in Verbindung stehen.