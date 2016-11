Exakt 2.251 Reisepässe wurden im Jahr 2015 bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lilienfeld ausgestellt. Beschäftigt hat dies die Mitarbeiter im Bürgerbüro 562,75 Stunden.

Grafik Bischof / shutterstock.com

2017 kündigt sich freilich noch mehr Arbeit für die betroffenen BH-Mitarbeiter an. Der Grund: Nächstes Jahr verlieren im Verwaltungsbezirk Lilienfeld stolze 3.271 Reisepässe ihre Gültigkeit. „Das sind deutlich mehr Dokumente als in einem durchschnittlichen Jahr“, rechnet Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller vor.

Sein Appell daher an die Bürger: „Ich empfehle, bis spätestens Februar neue Reisepässe zu beantragen, weil in diesem Zeitraum eher keine Wartezeiten zu erwarten sind.“ Vor allem in den Monaten März bis Juli 2017 müsse dann mit einem großen Andrang und längeren Wartezeiten im Bürgerbüro gerechnet werden, da annähernd 80 Prozent der ablaufenden Reisepässe bis Ende Juli ihre Gültigkeit verlieren, warnt die Behörde.

„Ich empfehle, bis spätestens Februar neue Reisepässe zu beantragen, weil in diesem Zeitraum eher keine Wartezeiten zu erwarten sind.“

Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller

Die Gründe, warum gerade 2017 so viele Reisepässe, die bei Erwachsenen zehn Jahre Gültigkeit haben, ablaufen, sind vielfältig. Kemetmüller: „Es gab bereits im Jahre 1997 aufgrund einer Gebührenerhöhung eine 50-prozentige Steigerung der Reisepassanträge, welche sich weiter zieht. 2006 (Auswirkungen vor allem 2007) erfolgte zudem die Einführung des sogenannten ,Sicherheitspasses‘ mit Chip zu den persönlichen Daten.“

Und: Seit 2012 müssen auch Kinder einen eigenen Reisepass haben — diese Dokumente sind bei Kindern bis zwei Jahren zwei Jahre gültig, zwischen zwei und zwölf Jahren ist hingegen alle fünf Jahre eine Erneuerung nötig.