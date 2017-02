Aufruhr herrscht derzeit in Wiesenfeld. Die fünfjährige Husky-Mischlingshündin Akela von Jürgen Wagner, der in Traisenort wohnt, wurde hinterhältig vergiftet. Via Facebook warnte der junge Vater von zwei Kleinkindern andere Tierbesitzer.

„Akela ist über Nacht immer draußen und auch diese Nacht habe ich sie um 0.30 Uhr rausgelassen. Als ich sie in der früh reinholen wollte, hatte sie Schleim vor dem Mund und konnte kaum gehen“, berichtet Wagner. Sofort suchte er die Tierklinik in Lilienfeld auf. „Ich hatte die Hündin einen Tag als Notfallpatientin bei mir in der Klinik. Erst am Abend habe ich sie in häusliche Pflege entlassen“, sagt Tierarzt Heinz Heistinger.

Als Symptome stellte der Veterinärmediziner ein getrübtes Allgemeinverhalten, hochgradiges Zittern sowie einen schwankenden Gang und Stand fest. „Die Pupillen waren beiderseits geweitet, der Pupillarreflex eingeschränkt und sie hatte hochgradigen Speichelfluss“, erläutert Heistinger. Rattengift als Ursache schließt er derzeit aus. Genaues könne man aber erst durch eine Untersuchung des im Garten gefunden Restköders feststellen. Jetzt wird Akela zuhause gepflegt. „Sie liegt herum und man merkt, dass es ihr nicht gut geht“, so der Hundebesitzer.

Polizei bittet um Informationen

Amtstierarzt Andreas Fallmann sagt, dass erst seitens der Behörde „entschieden wird, ob der verdächtige Köder zur Untersuchung eingeschickt wird. Indes ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei. Die Exekutive ersucht, verdächtige Wahrnehmungen, sofort unter 059133/3126 zu melden. Erst im Vorjahr wurde wenige Häuser weiter Anna-Lena Koglers Hündin Lina vergiftet. Das Tier konnte gerettet werden.