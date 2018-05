An die 1.800 Dateien wurden schon in die Traisner Topothek eingespeist, für den Bereich Gölsental weist diese bereits rund 3.600 Bilder und Texte aus vergangenen Zeiten auf.

Das engagierte Traisner Team rund um Alfred Streicher und Michael Pirker versammelte sich wieder im Volksheim, um die Topothek weiter zu befüllen. Dabei kamen einige Besucher mit spannenden Quellen hinzu. Alfred Czerny, ehemaliger Volksheim-Wirt, brachte eine Bilanz der Voestalpine von 31. Dezember 1920 mit. „Früher wurde viel weggeschmissen“, erklärt er, wie er dazu kam. Besonders spannende Einblicke gab aber sein Gästebuch, in dem sich sämtliche prominente Besucher verewigten, so wie Herma Bauma.

Der Nationalsozialismus machte auch vor Traisen nicht Halt. Hakenkreuze und Propaganda-Sprüche wurden aufgehängt. Die Topothek findet man im Web unter goelsental.topothek.at | privat

„Sie war die einzige österreichische Leichtathletik-Olympiasiegerin von 1948 in London“, berichtet Czerny, ebenso, dass sie einen Wohnwagen am Campingplatz der Familie Wallentin aufgestellt hatte und in den 80er-Jahren hier immer wieder weilte. Doch auch andere Promis wie Schauspielerin Marianne Schönauer, Musiker Wolfgang Ambros, „Ostbahn-Kurti“ Willi Resetarits, Waterloo und Robinson, Politiker wie der damalige Innen- und spätere Verteidigungsminister Otto Rösch, Bundeskanzler Bruno Kreisky, Motocross-Legende Sigi Lerner oder Maler Rudolf Hausner speisten im Volksheim-Lokal.

Erich Gravogl hatte indes aus seinem einstigen Geschäft, der Firma Kuchar, eine alte Weihnachtspostsendung mitgebracht. Diese erinnert an die einstigen Waren und Aktionen des Kaufhauses. Ebenso hatte er Fußballfotos von 1967 dabei.

Foto erinnert an Explosion von 1975

Besonders eindrucksvoll war ein Foto von der Explosion bei der Voestalpine am 23. September 1975 im Bereich der Gasaufbereitung. „Damals gab es eine Verletzte. Das Bild zeigt zerborstene Fensterscheiben am Gebäude gegenüber, wo jetzt eine Arztpraxis ist“, so Alfred Streicher. Weiters im Fundus des jüngsten Topothek-Treffens war eine Einladung zum Feuerwehrball vom 3. Februar 1883.

Bildliche Erinnerungen an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges wurden überdies eingescannt. Besonders erschütternd: Die Ortsansicht (im Bereich der heutigen Volksbank) mit einem Plakat aus der NS-Zeit unter dem Motto „Alle sagen: Ja!“ (siehe Foto diese Seite). Das Ausmaß der Zerstörung des Krieges zeigt ein Foto der ehemaligen Dampfzentrale der Firma Voestalpine, wo sich das heutige Altstoffsammelzentrum befindet. „Das Gebäude wurde von einem Artelleriegeschoß zerstört“, erzählt dazu Streicher weiter, auch dass das Einspeisen der Dateien und vor allem das Sammeln der Infos zu den Geschichten, die sich darum ranken, viel Zeit einnimmt. Das bestätigt Michael Pirker: „Ich wende dafür mehrere Stunden in der Woche auf.“

Weitere Quellen werden laufend gesucht. Das nächste Topothek-Treffen ist am 12. Juni um 18 Uhr im Volksheim.