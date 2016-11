„Law Enforcement Torch Run® (LETR)“: So nennt sich die im Jahre 1981 in der Stadt Wichita in Kansas von Polizisten gegründete Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Special-Olympics-Athleten zu unterstützen. Bereits mehr als 100.000 Polizisten weltweit, auch Österreicher, sind hier sehr aktiv und gehören dieser Bewegung an. Einer davon ist der Türnitzer Beamte Christian Schöberl.

Mit der „Flamme der Hoffnung“ quer durch Österreich

Er wird mit Heinrich Kirchner, Bezirkspolizeikommandant von Gänserndorf, mit der „Flamme der Hoffnung“ quer durch Österreich laufen und so auf die Winter-Special-Olympics in Schladming aufmerksam machen und zum Spenden aufrufen. „Es ist einfach eine Ehre, daran teilnehmen zu dürfen. Diese Chance hat man nur einmal“, war es für den 55-Jährigen klar, sich hier als Läufer für Niederösterreich zu bewerben. Umso größer war dann auch die Freude, als die Wahl auf ihn fiel.

Start ist am 9. März in Bregenz. „Rund zehn Kilometer werden wir am Tag mit der Fackel laufen. Begleitet werden wir vom Logistikteam, darunter Gerhard Lusskandl von der Ober-Grafendorfer Dienststelle“, schildert Schöberl. Die Tour geht von Vorarlberg quer durch Österreich. Am 18. März ist Abschluss mit der großen Winter-Special-Olympics-Eröffnung in Schladming. Nicht genug: Schöberl, in seiner Freizeit Hobbykünstler, hat außerdem ein Bild gemalt, welches zugunsten der Aktion versteigert werden soll.

Der „Law Enforcement Torch Run“ ist die bedeutendste Spendenaktion von Special Olympics und das wichtigste Mittel zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit. Jährlich werden durch diese internationale Polizeiaktion weltweit mehr als 50 Millionen Dollar für die Bewegung „Special Olympics“ gesammelt.