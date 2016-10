„Ich glaube nicht, dass Sie ein schwer krimineller Mensch sind, aber ich glaube, dass Sie ein hohes Aggressionspotenzial haben, wenn Sie betrunken sind. Und wenn man das schon selber weiß, dann sollte man etwas dagegen tun“, sagt ein Richter zu einem 28-Jährigen aus Traisen.

Im Suff zückte dieser gerne die Fäuste, Vorstrafen hat er deswegen schon zu Buche stehen. Sechs Monate Gefängnis fasste er heuer im Mai aus. Nun setzte es wegen Körperverletzung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt neun Monate unbedingte Zusatzstrafe (nicht rechtskräftig)

„Es gibt so Festln bei uns, da gibt man es sich halt“

Wie berichtet, brach der Traisner beim Waldfest im Sommer 2015 in Türnitz einem Burschen die Nase. „Ich habe getanzt, bin gestürzt. Die meisten wollten mir aufhelfen, der Angeklagte hat zugeschlagen“, erzählte dieses Opfer bereits am ersten Prozesstag im Sommer.

„Es gibt so Festln bei uns, da gibt man es sich halt“, erklärte der Angeklagte dazu. Heuer im März verletzte der 28-Jährige bei einer Rauferei in einem Caféhaus in Traisen Kontrahenten. „Wenn mich etwas aufregt, habe ich ein Blackout“, berichtete der Angeklagte dazu.

„Ich habe ihn aufgefordert, sein Verhalten einzustellen. Er hat sich beruhigt, hat dann aber gegen meine Hand geschlagen“, erzählte ein Exekutivbeamter. Vergangene Woche wurde noch ein Zeuge einvernommen. „Er ist kein schlechter Mensch. Ich kenne ihn, er macht so etwas nicht absichtlich“, sagt dieser vor dem Richter.