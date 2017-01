An einem neuen Buch arbeitet der Sohn des Traisner Bürgermeisters, Sebastian Thumpser. „Der Wilhelmsburger Zeichner Hubert Schorn hatte die Idee dazu“, sagt der 27-jährige Publizist. Im Werk mit dem Titel „Unterwegs im Traisen- und Gölsental“, welches rund 150 Seiten und mindestens ebenso viele Zeichnungen umfassen soll, begeben sich die beiden auf eine Reise durch das Traisental, von Kernhof bis nach Traismauer. Auch einige Zwischenstopps im Gölsental sind angesagt.

„Wir erzählen dabei Geschichten und stellen Personen aus der Region vor, die nicht jeder kennt“, schildert Thumpser. Die Recherche dazu sei mehr als zeitintensiv, aber auch umso spannender. „Ich arbeite sicher 40 Stunden die Woche daran“, sagt Thumpser, für den das Schreiben kein Neuland ist, hat er doch gemeinsam mit seinem Vater bereits mehrere Bücher, wie „Auch Mitarbeiterinnen sind Menschen“ sowie die Satiren „Run – der Kampf um die Wildkamera“ und dessen Fortsetzung „Desaster“ erfolgreich veröffentlicht.

Mit dem Moped durchs Traisental ziehen im Buch Sebastian Thumpser und Karikaturist Hubert Schorn. | NOEN

Das neue Buch soll nicht nur durch seine vielen Zeichnungen von Schorn amüsant und leserfreundlich, sondern auch historisch interessant sein. So trifft der Leser unter anderem auf den Traisner Wilhelm Klein. Dieser wanderte 1936 in die USA aus, um wenige Jahre später mit seinem Bruder den Sugar Bowl Ski-Resort in Kalifornien zu eröffnen. Er lernt aber auch den König von Hohoe Ghana, Cephas Bansah, kennen. „Dieser Mann ist König einer rund 200.000 Einwohner großen umfassenden Gruppe des Ewe-Volkes im Osten von Ghana. 2002 war er zu Besuch in der Hauptschule in Viehofen“, berichtet Thumpser, will aber nicht allzu viel verraten. Er ist überzeugt: „Ich glaube wirklich, dass es ein Buch zum Staunen und Schmunzeln wird. Ein Mix zwischen unglaublichen Geschichten, Kuriositäten, tollen Zeichnungen und witzigen Karikaturen.“ Als Erscheinungsdatum ist der Spätsommer/Herbst 2017 avisiert.

Weitere Projekte des Thucom-Verlages: Porträts der österreichischen Staatsmeister im Motorrad-Sport unter dem Arbeitstitel „Österreichische Motorrad-Legenden in Schräglage“ und ein dritter Teil rund um die witzigen Geschichten der Familie Pospischil.