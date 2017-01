Das CETA-Volksbegehren startet am 23. Jänner. Rund 40.000 Menschen haben unterschrieben, damit das Volksbegehren gegen TTIP, CETA & TiSA an den Start gehen kann. Am kommenden Montag beginnt endlich die offizielle Eintragungswoche.

Herbert Thumpser, Bürgermeister von Traisen

Herbert Thumpser, Bürgermeister von Traisen und Initiator des Volksbegehrens: „Die Handelsverträge sind noch lange nicht beschlossene Sache. CETA wurde erst vor kurzem im europäischen Sozialausschuss abgelehnt. Aus guten Gründen! Und die ersten Ergebnisse des Dienstleistungsabkommens TiSA treiben einem den kalten Schweiß auf die Stirn. Deshalb ist es wichtig, dass viele Österreicher uns mit der Forderung nach einem Stop der Verhandlungen, nach Ablehnung des vorliegenden CETA-Vertrages, unterstützen.“

Was ihn freut: „Wir haben mittlerweile sehr viele Unterstützer. Von Greenpeace, über Global 2000 bis zur katholischen Aktion der Erzdiözese Wien.“ Und: „Wir haben mit diesem Volksbegehren auf die zunehmende Ablehnung und Skepsis der Bevölkerung gegenüber diesen Handelsabkommen reagiert.“

Jede einzelne Unterschrift sei nun wichtig, sagt auch Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums von younion _ Die Daseinsgewerkschaft, die das Volksbegehren unterstützt. „Die Entscheidungsträger müssen lernen, dass Geheimverhandlungen und das Ignorieren von Kritik zu massivem Widerstand führen. Wir stehen für fairen Handel zur Verfügung, solche Verträge dürfen nicht einzig den Konzernen dienen, sondern müssen einen Mehrwert für die Bevölkerung generieren“, schildert Kattnig.