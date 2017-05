Er wurde am Sonntag am Rathausplatz als großes Feuerfest gefeiert. Der Fackelzug wurde dennoch, aber in gekürzter Form für Kinder durchgeführt, im Anschluss war ein Feuerspucker der Perchtengruppe „Tiefental Pass“ zu Gast.

Höhepunkt war die Vorstellung der „Mind spinners“, die mit einer tollen LED- und Feuershow aufwarteten. Überdies machte die Werkskapelle Traisen Musik. Für die Kinder boten eine Luftburg und Würstelgrillen am offenen Feuer Unterhaltung.