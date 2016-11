Einen neuen Vorstand hat die Kleinregion Traisen-Gölsental, an der Spitze steht nun Eschenaus Bürgermeister Alois Kaiser.

Kleinregionsmanager Roland Beck stellte bei der Generalversammlung mit Neuwahl die Projekte der vergangenen vier Jahre vor und wagte auch einen Ausblick auf das zukünftige Projekt einer neuen gemeinsamen Regionsstrategie. „Besonders ausführlich wurde das Projekt Anschlussbahn Traisental behandelt, da ja zur Weiterführung der Bahnstrecke Freiland-St. Aegyd durch die Kleinregion eine eigene GmbH gegründet wurde“, schildert dieser aus seinem Bericht.

„Es wird schwer, in die großen Fußstapfen von Herbert Schrittwieser zu treten.“

Alois Kaiser, Neo-Obmann der Kleinregion

Der nicht mehr kandidierende langjährige Obmann Herbert Schrittwieser fand besonders dankende Worte „für die über die Gemeinde- und Parteigrenzen so erfolgreiche und wertschätzende Zusammenarbeit seit dem Bestehen der Kleinregion“. Durch das Zurücklegen seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Lilienfeld, sei es, meinte er, „aber nicht zweckmäßig, ein weiteres Mal für die Funktion des Obmannes zu kandidieren“. In seiner Antrittsrede meinte Obmann Alois Kaiser: „Es wird schwer, in die großen Fußstapfen von Herbert Schrittwieser zu treten, der die Kleinregion seit ihrer Gründung geprägt hat.“ Er werde sich aber bemühen, dem „erfolgreichen Stil von Herbert Schrittwieser treu zu bleiben“. Kaiser betonte: „Ich sehe es positiv, dass nun ein Bürgermeister aus einer der kleineren Gemeinden der Obmann und der Bürgermeister aus der größten Mitgliedsgemeinde – Wilhelmsburg – der Obmann-Stellvertreter ist.

Eschenau und Wilhelmsburg sind ja auch Nachbargemeinden, bei denen die Zusammenarbeit immer sehr gut klappt, so sehe ich diese Konstellation als sehr erfolgversprechend für die zukünftige Arbeit in der Kleinregion.“ Es gebe aber, meint er, viele Themen, bei denen eine Gemeinde allein nicht die Durchsetzungskraft oder die Ressourcen habe, um etwas zu bewegen oder umzusetzen. „Die Kleinregion bietet hier die optimale Plattform, um gemeinsam etwas für unsere Region zu bewegen und vielleicht auch negative Entwicklungen abzufedern oder zu verhindern“, zeigte sich der neue Obmann überzeugt.

Schrittwieser ist jetzt Ehrenmitglied

Obmann-Vize Rudolf Ameisbichler stellte erfolgreich den Antrag, dem Gründungsobmann Herbert Schrittwieser die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen: „Herbert Schrittwieser hat die Kleinregion aufgebaut und ist ihr seit der Gründung 2004 als Obmann zur Verfügung gestanden. Die Entwicklung zu einer der aktivsten Kleinregionen in Niederösterreich mit eigenem Management und einer Wirkung weit über die Regionsgrenzen hinaus ist sein Verdienst. Mit seiner Tätigkeit hat er unsere Region mit Weitblick und Augenmaß zukunftsfit gemacht, wie die Vielzahl, teilweise besonders umfangreicher Projekte zeigt“, lobte er Schrittwiesers Wirken. Letzterer zeigte sich gerührt: „Ich freue mich über diese Anerkennung und auch, dass so die Verbindung zur Kleinregion weiter bestehen bleibt. Ich bin überzeugt, dass die Kleinregion mit diesem neuen Team bestens für die Zukunft aufgestellt ist.“