Traisen , Hainfeld

Mit 20. April hat die Firma Vajda e.U. Augenoptikerunternehmen die Insolvenz angemeldet. „Aufgrund des geänderten Kaufverhaltens der letzten Jahre sind immer mehr Kunden abgewandert und haben ihre Brillen, Kontaktlinsen und sonstiges Zubehör woanders gekauft“, begründet Betreiber Rudolf Vajda.

Der gebürtige Hainburger ist mit 21 Jahren als Augenoptikermeister nach Traisen gekommen und hat in der Mariazeller Straße 86 seinen Betrieb eröffnet. Rasch wurde auch die Filiale in Hainfeld eröffnet.

1974 hat man schon erkannt, dass die Kontaktlinse und die Hörakustik perfekt zum Sortiment passen. Im Laufe der mehr als vier Jahrzehnte wurden bei Vajda Optik viele Lehrlinge ausgebildet, woraus sich sechs Augenoptikermeister und Kontaktlinsenoptiker sowie eine Hörakustikmeisterin entwickelten. „Die Lehrlingsausbildung war immer ein wichtiger Faktor“, betont Vajda und bedauert: „In den letzten zehn Jahren war es nicht mehr möglich, den Umsatz dementsprechend zu steigern, um die hohen Kosten abzufedern. Das geänderte Kaufverhalten der Kunden – Internet, Diskonter und ehemalige Mitarbeiter als Mitbewerber – haben diesen Zustand geschaffen.“

Weiters habe auch mitgespielt, so Vajda, dass sich vor mehr als einem Jahr ein Augenoptiker in den Räumlichkeiten der Ordination der Traisner Augenärztin angesiedelt hat.

„Eine Perspektive war leider nicht in Sicht“

Vajda selbst ist mittlerweile 66 Jahre alt und seit dem Vorjahr in Pension. „Eine Perspektive, den Betrieb trotz dieser Einflüsse von außen wieder in eine ausreichende Gewinnzone zu steuern, war leider nicht in Sicht. Ich habe mein Arbeitsleben lang Arbeitsplätze gesichert, Mitarbeiter ausgebildet und musste am Ende meiner beruflichen Laufbahn leider diesen Schritt setzen. Ich habe es mir nicht leicht gemacht“, lässt er wissen.

Stammkunden dürfen aufatmen: Optikermeister Uwe Perina und Hörakustikmeisterin Karin Eder, die beide bei Vajda gelernt haben, möchten den Betrieb neu aufstellen und auch in Zukunft nach den Grundsätzen „Wir wollen, dass der Kunde zufrieden ist“ führen. Angst vor der Billigdiskonter-Konkurrenz hat Perina keine: „Wir punkten mit Qualität und Fachberatung!“ Einziger Wermutstropfen: Die Hainfelder Filiale wird geschlossen.

Abschließend will Vajda festhalten, dass diese Insolvenz nur seine Einzelfirma betrifft und nichts mit den beiden anderen Unternehmen, darunter der TV-Sender P 3, zu tun hat.